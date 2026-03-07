Названы пять неожиданных причин, почему вас не берут на работу

Растущая сложность поиска работы связана больше не с профессиональными навыками, а с тем, как кандидат презентует себя рынку — неосознанно, но именно это становится критической точкой. Об этом «Газете.Ru» рассказала Наталия Иванова, основатель edtech-платформы Defin и онлайн-помощника по поиску работы AIMIKA.

Первый фактор: кандидат не умеет объяснить, чем он полезен — и заменяет это перечислением обязанностей.

«Самая распространенная проблема на рынке соискателей — отсутствие ясности, какую конкретную пользу человек приносит компании. Если посмотреть резюме, то минимум в 80% из них — это просто перечисление обязанностей: «вел документы», «делал отчеты», «общался с клиентами», — объяснила она.

Эти списки устарели вместе с эпохой, когда достаточно было просто выполнять функцию. Сейчас работодателю важно понимать, что именно изменилось благодаря человеку: ускорились ли процессы, выросли показатели, сократились расходы.

«Когда этого нет, кандидат визуально сливается с десятками других, и HR физически не может объяснить руководителю, почему стоит выбрать именно его. В результате резюме откладывается даже если у кандидата сильный опыт. Чтобы изменить это, кандидату стоить добавить в резюме 2-3 конкретных результата своей работы в конкретной компании: какую пользу он принес, что изменилось благодаря его вкладу», — посоветовала эксперт.

Второй фактор: отсутствие «рабочей привычки к коммуникации», на удаленке люди разучились договариваться.

«Следующий скрытый фактор — потеря навыков живой коммуникации. Многие годы удаленной и гибридной работы сделали своё дело: люди разучились разговаривать о работе. На собеседовании это проявляется в неуверенности, односложных ответах, невозможности объяснить логику решений и — полное отсутствие инициативы», — считает эксперт.

Это не воспринимается как «скромность» — наоборот, создает ощущение, что человек плохо ориентируется в собственном опыте. Для работодателя это сигнал: такой кандидат будет требовать много разъяснений и потребует больше времени для адаптации. Парадокс в том, что профессионально он может быть очень сильным, но слабая коммуникация перечеркивает впечатление в первые 10–15 минут.

«Работодатели сегодня ценят не просто «исполнителей», а людей, которые умеют задавать вопросы, уточнять задачи, вести конструктивный диалог. Именно это демонстрируют на собеседовании. И если навык потерян, кандидат «проваливается» уже на первой встрече. Решение одно — тренировать короткие структурированные ответы, проговаривать опыт заранее, готовить примеры задач и кейсов», — поделилась Иванова.

Третий фактор: кандидат не понимает реальную скорость современного бизнеса.

«Современный бизнес работает иначе, чем пять лет назад, и сегодня скорость реакции является полноценной рабочей компетенцией. Работодатели бессознательно отслеживают не только то, что кандидат пишет, но и то, когда он это пишет. Если человек отвечает на сообщение через сутки, если долго подтверждает время созвона, если затягивает фидбэк после интервью — он автоматически перемещается в «медленный пул», и его шанс получить оффер резко падает», — констатировала специалист.

Это не «каприз рекрутеров», это отражение текущей ситуации на рынке труда: компания боится нанимать людей, которые не выдерживают ритм, и предпочитает более быстрых и адаптивных, даже если у тех меньше опыта.

«Чтобы не произвести такое впечатление после собеседования, кандидату рекомендуется: отвечать в течение 1-2 часов и реагировать на сообщения рекрутера также быстро, как на рабочие», — сказала Иванова.

Четвертый фактор: человек показывает «старую версию себя» — и не обновляет свои навыки.

«Кандидатам кажется, что если они работали на рынке 10–15 лет, то это само по себе говорит об их ценности. Но работодатели смотрят на другое: насколько актуальны навыки человека и совершенствуются ли они год к году. Если в резюме нет упоминаний об умении работать с современными инструментами автоматизации, ИИ, аналитикой, презентациями, — кандидат воспринимается как специалист, остановившийся в развитии. Даже если он способен быстро обучиться, работодатель этого не видит. Он видит только то, что отражено в документе. Из-за этого сильные специалисты проигрывают более молодым, которые лучше адаптировали резюме под текущие требования», — рассказала эксперт.

Иванова советует регулярно обновлять резюме и добавлять туда новые проекты и кейсы, курсы повышения квалификации, дипломы — все то, что скажет о вас как о специалисте, который регулярно прокачивает свои навыки.

Есть и пятая причина — неверный подход к поиску. Многие ищут работу «по мечте»: идеальная должность, идеальный офис, идеальная команда и руководитель. Из-за этого они игнорируют промежуточные варианты, через которые можно войти в компанию и вырасти внутри намного быстрее.

«Сегодня работодатели гораздо охотнее берут гибридных специалистов — тех, кто способен выполнять не только узкую функцию, но и смежные задачи: аналитику, работу с ИИ, презентации, взаимодействие с клиентами. Когда человек ищет только узкое и максимально комфортное поле, он сам ограничивает число потенциальных вариантов. А рынок — это не магазин, где можно дождаться точного совпадения; это пространство возможностей, которое открывается, только если человек готов к движению», — сказала она.

Один из рабочих вариантов для соискателя: если рынок не предлагает идеальную должность сейчас — посмотрите на рынок с другой стороны и попробуйте найти ту компанию или роль, которая максимально близка к варианту, который вы ищете. Чтобы в перспективе нарастить необходимые компетенции изнутри и вырасти в компании.

