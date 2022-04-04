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«Человек должен уметь жить в пустоте». К 90-летию Андрея Тарковского

4 апреля исполняется 90 лет со дня рождения Андрея Тарковского. В памятную дату «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» вспоминают о главных киноработах культового режиссера.

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