Интеллигент и член семьи «врага народа». Александру Збруеву – 85

Актеру, Народному артисту РСФСР Александру Збруеву исполнилось 85 лет. Эту дату он встретит на сцене родного театра «Ленком» в гоголевской «Женитьбе». Збруева уже успел поздравить президент России Владимир Путин, отметивший не только заслуги и зрительское признание, но и обаяние актера.

Збруев родился в семье «врага народа» — его отец, заместитель Наркома связи Виктор Збруев получил этот статус в 1937 году. Маленькому Александру с матерью Татьяной пришлось уехать в исправительный лагерь в Рыбинск. Они вернулись в свою московскую квартиру на Арбате, ставшей коммуналкой, только спустя шесть лет. В своем арбатском дворе Збруев получил прозвище интеллигент – дети знали, что Збруевы приехали из ссылки.

В 1957 году Збруев поступил в Высшее театральное училище им. Щукина. После окончания, в 1961 году, Збруев поступил на службу в Московский государственный театр имени Ленинского комсомола – «Ленком» с 1990 года, и играет там до сих пор. Збруев снялся в почти 70 фильмах у таких режиссеров как Сергей Соловьев, Андрей Кончаловский. В числе знаковых фильмов в его активе – «Батальоны просят огня», «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Ближний круг», в котором актер сыграл Иосифа Сталина. В театре на счету Збруева более 30 ролей – по произведениям Николая Гоголя, Александра Пушкина, Федора Достоевского, Жана Кокто, Эрнеста Хемингуэя. На сцене Збруев успел сыграть другого главу государства – Бориса Годунова.