Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Интеллигент и член семьи «врага народа». Александру Збруеву – 85

Актеру, Народному артисту РСФСР Александру Збруеву исполнилось 85 лет. Эту дату он встретит на сцене родного театра «Ленком» в гоголевской «Женитьбе». Збруева уже успел поздравить президент России Владимир Путин, отметивший не только заслуги и зрительское признание, но и обаяние актера.

Збруев родился в семье «врага народа» — его отец, заместитель Наркома связи Виктор Збруев получил этот статус в 1937 году. Маленькому Александру с матерью Татьяной пришлось уехать в исправительный лагерь в Рыбинск. Они вернулись в свою московскую квартиру на Арбате, ставшей коммуналкой, только спустя шесть лет. В своем арбатском дворе Збруев получил прозвище интеллигент – дети знали, что Збруевы приехали из ссылки.

В 1957 году Збруев поступил в Высшее театральное училище им. Щукина. После окончания, в 1961 году, Збруев поступил на службу в Московский государственный театр имени Ленинского комсомола – «Ленком» с 1990 года, и играет там до сих пор. Збруев снялся в почти 70 фильмах у таких режиссеров как Сергей Соловьев, Андрей Кончаловский. В числе знаковых фильмов в его активе – «Батальоны просят огня», «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Ближний круг», в котором актер сыграл Иосифа Сталина. В театре на счету Збруева более 30 ролей – по произведениям Николая Гоголя, Александра Пушкина, Федора Достоевского, Жана Кокто, Эрнеста Хемингуэя. На сцене Збруев успел сыграть другого главу государства – Бориса Годунова.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция на Украине. День 401-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 401-й день
Присяжные решили отправить Трампа под суд. Сам он все отрицает
Трамп назвал «вмешательством в выборы» обвинения в мошенничестве
Пробки в 50 км, режимы ЧС, опаздывающие поезда: снежная стихия нарушила жизнь Ростовской области
В Ростовской области закрыли 75-километровый участок трассы М-4 «Дон» из-за сильного снегопада
Лукашенко заявил, что переговоры по урегулированию на Украине нужно начинать уже сегодня
Песков прокомментировал слова Лукашенко о том, что люди на фронте не хотят воевать
WSJ призвала выслать из США всех российских журналистов и посла на фоне ареста Гершковича
В Венгрии заявили, что в ЕС почти готовы отправить миротворческий контингент на Украину
Новости и материалы
Мишустин: оборудование укреплений на линии размещения ВС РФ в зоне СВО почти завершено
Шоураннер «Короля и Шута» Нелидов рассказал о сцене, которую вырезали из сериала
В Госдуме призвали банки к выдаче беспроцентной ипотеки для «раскочегаривания» российской экономики
Павел Деревянко приобрел квартиру в центре Москвы
Власти США хотят опросить темнокожих американцев, являются ли они потомками рабов
Аэрокосмическая компания Virgin Orbit приостанавливает свою работу
Мишустин сообщил, что приняты меры по увеличению производства востребованных вооружений
Отец боксера Фьюри заявил, что его сын не виноват в срыве переговоров с Усиком
Путин утвердил новую концепцию внешней политики России
Режиссер «Айты» Бурнашев рассказал, почему фильм не взяли на крупный международный фестиваль
МО: на Дону заработал новый водовод, соединяющий Ростовскую область и Донбасс
Торгпред США обвинила Китай в использовании торговли в качестве оружия
Песков: Путин и Лукашенко могут обсудить на ВГС предложения Минска по Украине
Российские теннисисты допущены на Уимблдон-2023
Лукашенко сообщил о задержании 30 причастных к теракту в Мачулищах
Пенсионер потерял картину ученика Айвазовского в Петербурге
32-летняя Рита Ора снялась в бикини на пляже в Сиднее
В России начались продажи минивэнов Honda Elysion по цене от 5,1 млн рублей
Все новости
Записка в школу от родителей: как правильно составить и что указать
Юрист Красовская: школа вправе требовать от родителей записку об отсутствии ребенка на уроках
Тест: сможете ли вы помочь человеку при инфаркте
Помогут ли валокордин и корвалол?
Походная экипировка, большие пряжки и кроп-топы для мужчин: что носить, когда потеплеет
Стилисты и модные эксперты назвали самые актуальные тренды весны 2023 года
«Если собираетесь в Россию — откажитесь от этого». Новые детали вокруг ареста журналиста из США
Госсекретарь Блинкен призвал американцев немедленно покинуть Россию после ареста журналиста WSJ
«Впервые так много погибших». «Кинжал» уничтожил штаб НАТО на Украине
Pronews: Центр связи ВСУ с офицерами НАТО уничтожен при ударе «Кинжала» на Украине
«Сторонники компромисса и в Вашингтоне, и в Берлине, и в Лондоне»: Киев опасается исхода контрудара
Кулеба заявил, что Запад может навязать Украине соглашение «Минск-3» в случае провала наступления
Голос «Титаника» и королева вампиров: Селин Дион — 55
Сутки в снежном плену. Более 30 машин застряли по дороге из Териберки в Мурманск
Мурманский Минтранс объяснил причину затора на дороге из Териберки
Производство уничтожено, но ракеты есть: что известно о «Громе-2», который сбили ВС РФ
Минобороны сообщило, что российская ПВО впервые сбила новую украинскую ракету «Гром-2»
Режиссер Степан Бурнашев — о фильме «Айта», международных кинофестивалях и кредите на съемки
Режиссер «Айты» Степан Бурнашев признался, что взял кредит на съемки фильма
«Сложные рыночные условия». Raiffeisen Bank определился, что сделает с российской «дочкой»
Raiffeisen Bank: российские активы могут быть проданы или выведены из группы
Чтобы не превратилась в тыкву: как россиянам покупать игры на PlayStation со скидкой
Как купить турецкий PS Plus и экономить на играх для PlayStation в России в 2023 году
Ахеджакова заявила, что уволилась из «Современника». В театре это отрицают
Лия Ахеджакова написала заявление об увольнении из «Современника» по собственному желанию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях