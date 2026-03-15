Аэропорт Шереметьево возобновил работу в штатном режиме

Росавиация: в аэропорту Шереметьево сняты ограничения на полеты самолетов

В столичном аэропорту Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что также работу в штатном режиме возобновила авиагавань Калуги. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в Росавиации.

На этом фоне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере Max, что с начала суток на подлете к столице сбили 44 беспилотника.

«Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал глава города.

Накануне украинские военные начали массированную атаку беспилотниками на Москву. Дежурные средства противовоздушной обороны к 1:39 мск 15 марта перехватили 67 дронов, летевших в сторону российской столицы.

Ранее аэропорт Домодедово временно перешел на особый режим работы.