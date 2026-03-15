Умер заслуженный артист России Владимир Ершов

Заслуженный артист России Владимир Ершов скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщил Театр на Малой Бронной в Telegram-канале.

«С огромным прискорбием сообщаем о кончине актера Владимира Ершова.<...> Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память великому актеру», — говорится в сообщении.

Ершов родился в 1957 году. Будущий актер в 1984 году окончил Школу-студию МХАТ, после чего присоединился к Театру на Бронной. На сцене учреждения он играл главные роли в таких спектаклях, как «Дон Жуан», «Женитьба», «Лунин, и Смерть Жака». Также Ершов играл роли в «Капитанской дочке», «Золушке», «Лесе» и так далее.

Помимо этого, актер известен по ролям в сериале «Следствие ведут знатоки», а также в фильмах «Визит к Минотавру», «Государственная граница», «Гоп-стоп» и других. Также Ершов работал с такими режиссерами, как Анатолий Эфрос, Лев Дуров, Константин Богомолов, Сергей Голомазов и Александр Молочников.

Ранее умер актер из фильмов «Кавказская пленница» и «Кин-дза-дза!».

 
