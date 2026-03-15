Аэропорт Домодедово временно перешел на особый режим работы

Росавиация: Домодедово временно принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за временных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Пресс-служба предупредила о возможных корректировках в расписании полетов.

15 марта сообщалось, что из-за приостановки работы московских аэропортов в связи с угрозой атаки беспилотников задерживаются более 35 авиарейсов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток на подлете к Москве ликвидированы 44 беспилотника. На местах падения обломков работают специалисты.

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в московском аэропорту.