Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Великобритания рассматривает отправку кораблей в помощь США

CeltStudio/Shutterstock/FOTODOM

Великобритания рассматривает возможность отправки кораблей и беспилотников для поиска мин на Ближний Восток, чтобы вновь открыть Ормузский пролив, заявил министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности королевства Эд Милибэнд, передает The Guardian.

По его словам, Лондон рассматривает все варианты помощи в возобновлении движения через пролив. Министр уточнил, что британские власти уже обсуждали этот вопрос с союзниками, включая США.

«Мы могли бы внести свой вклад разными способами, в том числе с помощью дронов для поиска мин», — заявил Милибэнд.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что несколько стран намерены направить военные корабли в Ормузский пролив для поддержания безопасности. Кроме того, он призвал к таким действиям Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны.

9 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Ранее в США отказались гарантировать краткосрочный скачок цен на нефть.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!