Великобритания рассматривает отправку кораблей в помощь США

Великобритания может направить корабли и дроны в Ормузский пролив

Великобритания рассматривает возможность отправки кораблей и беспилотников для поиска мин на Ближний Восток, чтобы вновь открыть Ормузский пролив, заявил министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности королевства Эд Милибэнд, передает The Guardian.

По его словам, Лондон рассматривает все варианты помощи в возобновлении движения через пролив. Министр уточнил, что британские власти уже обсуждали этот вопрос с союзниками, включая США.

«Мы могли бы внести свой вклад разными способами, в том числе с помощью дронов для поиска мин», — заявил Милибэнд.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что несколько стран намерены направить военные корабли в Ормузский пролив для поддержания безопасности. Кроме того, он призвал к таким действиям Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны.

9 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Ранее в США отказались гарантировать краткосрочный скачок цен на нефть.