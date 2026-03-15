Падение иранской кассетной бомбы рядом с людьми в Тель-Авиве попало на видео

Полиция Израиля показала удар кассетным боеприпасом рядом с людьми в Тель-Авиве
Пресс служба Полиции Израиля

Израильская полиция показала видеозапись падения кассетного боеприпаса рядом с людьми в Тель-Авиве. Запись, сделанная уличной камерой видеонаблюдения, опубликована в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

В пояснении к ролику говорится, что при ракетном обстреле в жилом квартале Тель-Авива упали кассетные бомбы.

«На одном из участков видно, как граждане не находятся в укрытии, и рядом с ними упал кассетный боеприпас, в результате чего трое мирных жителей получили незначительные травмы», — сообщили в пресс-службе правительства Израиля.

Кассетные боеприпасы разрываются в воздухе и разбрасывают над большой площадью десятки или сотни мелких боевых элементов — суббоеприпасов. Они предназначены для поражения живой силы и техники на обширных территориях. Из-за высокой опасности для мирного населения их использование ограничено Конвенцией по кассетным боеприпасам, но Иран ее не подписывал и не ратифицировал.

Информацию о том, что иранские военные используют кассетные боеприпасы для ответных ударов по Израилю, подтверждала гостелерадиокомпания Исламской республики.

Ранее стало известно о поставках американских кассетных снарядов на Украину.

 
Новичку заплатят больше, чем вам: правда ли это и нужно ли менять работу ради роста зарплаты?
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

