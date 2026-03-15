Неизвестный дрон уничтожил беспилотник на итальянской военной базе в Кувейте

Беспилотник итальянской оперативной группы уничтожен ударом неизвестного дрона, совершившего атаку на авиабазу ВВС Италии «Али-аль-Салем» в Кувейте. Об этом сообщил начальник Главштаба военной авиации Лучано Портолано в соцсети Х.

По его словам, удар был нанесен утром 15 марта и поразил укрытие, в котором находился беспилотник. Никто не пострадал, но сам итальянский БПЛА был уничтожен. О случившемся доложили министру обороны Италии Гуидо Крозетто.

Портолано подчеркнул, что на авиабазе дислоцирован американский военный контингент, а итальянскую группировку военных недавно сократили в рамках мер безопасности в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке.

«Оставшийся на базе персонал выполняет задачи, необходимые для поддержания основных операций миссии», — добавил начальник Главного штаба военной авиации Италии.

«Али-аль-Салем» (Ali Al Salem Air Base) является ключевой военной авиабазой в Кувейте. Она находится примерно в 15 км от города Эль-Джахра и в 37 км от границы с Ираком. Ее используют итальянские и американские военные, а также сами ВВС Кувейта.

Это уже второй за последнее время удар по авиабазе Италии в регионе: в четверг атаке подвергся аэродром в иракском Эрбиле. Итальянских военных успели эвакуировать, но пострадали шестеро их французских коллег, один из которых не выжил.

Ранее Иран ударил по американской авиабазе в иракском Курдистане.

 
