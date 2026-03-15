В Казахстане завершилось голосование на референдуме

В Казахстане явка на референдуме по конституции превысила 73%
Pavel Mikheyev/Reuters

Голосование в Казахстане на референдуме по изменениям конституции завершилось. Об этом рассказал заместитель председателя Центральной комиссии референдума (ЦКР) Мухтар Ерман, передает РИА Новости.

«Участковые комиссии приступили к подсчету голосов», — уточнил он.

По словам Ермана, в целом по стране на 18:00 мск бюллетени получили 9 126 850 граждан, что составляет 73,24% от числа включенных в списки для голосования.

На референдум по проекту новой конституции Казахстана вынесено множество изменений, которые предлагается внести в основной закон, например, учреждение поста вице-президента, переход от двухпалатного парламента к однопалатному, закрепление приоритета национального права над международным и создание Народного совета — высшего консультативного органа с правом законодательной инициативы.

Ранее в Казахстане рожденному в день референдума мальчику дали необычное имя.

 
