В Казахстане завершилось голосование на референдуме

В Казахстане явка на референдуме по конституции превысила 73%

Голосование в Казахстане на референдуме по изменениям конституции завершилось. Об этом рассказал заместитель председателя Центральной комиссии референдума (ЦКР) Мухтар Ерман, передает РИА Новости.

«Участковые комиссии приступили к подсчету голосов», — уточнил он.

По словам Ермана, в целом по стране на 18:00 мск бюллетени получили 9 126 850 граждан, что составляет 73,24% от числа включенных в списки для голосования.

На референдум по проекту новой конституции Казахстана вынесено множество изменений, которые предлагается внести в основной закон, например, учреждение поста вице-президента, переход от двухпалатного парламента к однопалатному, закрепление приоритета национального права над международным и создание Народного совета — высшего консультативного органа с правом законодательной инициативы.

