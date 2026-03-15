Италия рассматривает возможность возвращения к ядерной энергетике

Команда премьер-министра Италии Джорджи Мелони обсуждает возможность возобновления производства атомной энергии в республике. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, Мелони продвигает ядерную энергетику как лекарство от упадка итальянской экономики.

«Почти через 40 лет после того, как Италия остановила свой последний ядерный реактор, и через 15 лет после неудачной попытки отменить это решение, команда премьер-министра консультируется с экспертами и проводит обсуждения о том, как возобновить производство атомной энергии», — говорится в материале.

По данным источников, итальянские чиновники посетили Канаду для изучения технологических разработок и провели переговоры с французскими коллегами об их атомной промышленности. Также рассматривались варианты сотрудничества с Южной Кореей и США.

15 января канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что решение Германии отказаться от атомной энергетики было серьезной стратегической ошибкой, которую нужно исправлять.

Ранее ЕК одобрила соглашение Словакии и США по атомной энергетике.