Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Казахстане рожденному в день референдума мальчику дали необычное имя

ТАСС: в Казахстане ребенка назвали Закон предков в честь новой конституции
Shutterstock

В Казахстане родившийся в день референдума по новой конституции мальчик получил имя Атазан — «основной закон» или «закон предков», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра общественных коммуникаций Мангистауской области.

В ее сообщении уточняется, что мальчик стал девятым ребенком в многодетной семье. По словам медиков, состояние матери и младенца оценивается как удовлетворительное, они находятся под наблюдением специалистов.

Родители признаются, что появление сына в столь важный для страны день стало для них огромной радостью и запомнится на всю жизнь.

«Мы решили назвать его Атазаном, чтобы это событие навсегда осталось в истории нашей семьи. Хотим, чтобы он вырос достойным человеком, любил свою родину и приносил пользу нашей стране», — рассказала мама новорожденного.

На референдум по проекту новой конституции Казахстана вынесены изменения, которые предлагается внести в основной закон, — учреждение поста вице-президента, переход от двухпалатного парламента к однопалатному, закрепление приоритета национального права над международным и создание Народного совета — высшего консультативного органа с правом законодательной инициативы.

Если по итогам референдума выяснится, что большинство граждан одобрили проект новой конституции, она вступит в силу с 1 июля.

Ранее в России захотели запретить нестандартные имена.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
