В Казахстане рожденному в день референдума мальчику дали необычное имя

В Казахстане родившийся в день референдума по новой конституции мальчик получил имя Атазан — «основной закон» или «закон предков», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра общественных коммуникаций Мангистауской области.

В ее сообщении уточняется, что мальчик стал девятым ребенком в многодетной семье. По словам медиков, состояние матери и младенца оценивается как удовлетворительное, они находятся под наблюдением специалистов.

Родители признаются, что появление сына в столь важный для страны день стало для них огромной радостью и запомнится на всю жизнь.

«Мы решили назвать его Атазаном, чтобы это событие навсегда осталось в истории нашей семьи. Хотим, чтобы он вырос достойным человеком, любил свою родину и приносил пользу нашей стране», — рассказала мама новорожденного.

На референдум по проекту новой конституции Казахстана вынесены изменения, которые предлагается внести в основной закон, — учреждение поста вице-президента, переход от двухпалатного парламента к однопалатному, закрепление приоритета национального права над международным и создание Народного совета — высшего консультативного органа с правом законодательной инициативы.

Если по итогам референдума выяснится, что большинство граждан одобрили проект новой конституции, она вступит в силу с 1 июля.

