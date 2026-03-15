«Локомотив» крупно проиграл «Рубину» в РПЛ

«Рубин» одолел «Локомотив» в матче 21-го тура РПЛ со счетом 3:0

Казанский «Рубин» обыграл московский «Локомотив» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, завершилась с результатом 3:0. Единственный гол в этом поединке оформил игрок казанского клуба Игор Вуячич на 23-й минуте. На 56-й минуте отличился Егор Тесленко с передачи Руслана Безрукова. Третий мяч казанцев на 70-й минуте забил Даниил Кузнецов.

На 44-й минуте «Локомотив» остался в меньшинстве, Максим Ненахов получил вторую желтую карточку и был вынужден покинуть поле.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.

«Железнодорожники» расположились на третьей строчке турнирной таблицы национального первенства, имея в активе 41 очко. «Рубин» идет восьмым, набрав 29 баллов. Лидирует в РПЛ «Краснодар» — 46 очков.

В следующем туре РПЛ казанская команда на выезде 22 марта сыграет с самарскими «Крыльями Советов», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. Московский клуб в тот же день на своем поле примет тольяттинский «Акрон», начало игры — 19:00 мск.

