В Швеции арестовали российского капитана задержанного танкера Sea Owl I

Окружной суд города Истад вынес решение об аресте российского капитана танкера Sea Owl I, который был задержан у южных берегов Швеции. Об этом сообщает агентство TT со ссылкой на прокуратуру.

Россиянина обвинили в использовании поддельных документов. Суд постановил, что для взятия под стражу «имеются достаточные основания».

О задержании танкера Sea Owl I с россиянами на борту стало известно 13 марта. Судно было перехвачено у берегов южного шведского города Треллеборг. По данным береговой охраны, 228-метровый Sea Owl I, следовавший под флагом Коморских островов, мог использовать поддельную регистрацию.

Как заявил заместитель начальника оперативного отдела береговой охраны Даниэль Стенлинг, у шведской стороны были основания для вмешательства в связи с «угрозой морской безопасности и окружающей среде». Кроме того, по данным ведомства, танкер находится в санкционных списках нескольких стран, включая государства Евросоюза.

Посольство России в Швеции сообщило, что российским морякам будет оказана вся необходимая консульская помощь.

Ранее Бельгия объявила о перехвате танкера «российского теневого флота».