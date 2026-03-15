Росавиация: аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию

В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в связи со сложившейся ситуацией возможные корректировки расписания. Подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в Росавиации.

Утром 15 марта в аэропорту Шереметьево также ввели временные ограничения в связи с объявлением плана «Ковер». В пресс-службе воздушной гавани подчеркнули, что в расписание полетов могли быть внесены изменения.

Накануне украинские военные начали массированную атаку беспилотниками на Москву. Дежурные средства противовоздушной обороны к 1:39 мск 15 марта перехватили 67 дронов, летевших в сторону российской столицы. Утром мэр города Сергей Собянин заявил о еще четырех сбитых летательных аппаратах.

Ранее самолет из Москвы в Сочи вернулся в аэропорт вылета из-за угрозы атаки дронов.