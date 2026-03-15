Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на полеты

Zotov Dmitrii/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в связи со сложившейся ситуацией возможные корректировки расписания. Подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в Росавиации.

Утром 15 марта в аэропорту Шереметьево также ввели временные ограничения в связи с объявлением плана «Ковер». В пресс-службе воздушной гавани подчеркнули, что в расписание полетов могли быть внесены изменения.

Накануне украинские военные начали массированную атаку беспилотниками на Москву. Дежурные средства противовоздушной обороны к 1:39 мск 15 марта перехватили 67 дронов, летевших в сторону российской столицы. Утром мэр города Сергей Собянин заявил о еще четырех сбитых летательных аппаратах.

Ранее самолет из Москвы в Сочи вернулся в аэропорт вылета из-за угрозы атаки дронов.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!