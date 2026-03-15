В МПК обвинили Украину в попытках уйти от спорта на Паралимпиаде

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс выразил разочарование попытками Национального паралимпийского комитета (НПК) Украины уйти от спорта во время зимних Паралимпийских игр — 2026. Его слова приводит AP.

«Да, я думаю, была попытка постоянно отвлекать внимание от спорта. И я думаю, что в итоге даже другие национальные паралимпийские комитеты отреагировали очень хорошо, сосредоточившись на спорте. Я все понимаю, но это в некоторой степени разочаровывает», — заявил он.

11 марта Национальный паралимпийский комитет Украины обвинил Международный паралимпийский комитет и оргкомитет зимних Паралимпийских игр в систематическом давлении на украинскую делегацию в ходе турнира в Италии. В организации указали, что давно заметили рост особой лояльности МПК к Российскому паралимпийскому комитету в международном паралимпийском движении.

Министерство иностранных дел Украины заявило в социальных сетях, что Международный паралимпийский комитет на зимних Паралимпийских играх ущемлял в правах украинских представителей, в том числе запрещая флаг.

В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея МПК. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

