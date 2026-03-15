Росстат раскрыл разницу между зарплатами медиков и учителей

Среднемесячная зарплата педагогов в России в 2025 году составила более 70 тыс. рублей, а медиков — свыше 80 тыс. рублей. Это следует из материалов Росстата, с которыми ознакомился ТАСС.

По данным статистического ведомства, средняя заработная плата в сфере образования достигла 71 345 рублей, а в области здравоохранения и социальных услуг — 81 726 рублей.

Отмечается, что за год зарплата работников образования выросла на 13%, а сотрудников медицинской сферы — на 14%.

14 марта доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько заявил, что зарплату на уровне 50 тыс. рублей или ниже сегодня получают около 47–50% занятых россиян. По его словам, показатель средней зарплаты в России не дает точного представления о реальных доходах граждан, поскольку завышается за счет узкой группы высокооплачиваемых работников и регионов с более высоким уровнем оплаты труда.

В декабре 2025 года номинальная начисленная зарплата в России составила в 140 тыс. рублей. Этот показатель считается по фонду начисленной зарплаты, деленному на среднесписочную численность работников, и включает оклады, премии, надбавки и другие начисления, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер HR агентства А2 Алексей Чихачев. По его словам, среднемесячная номинальная начисленная зарплата не дает понимания, сколько реально получает типичный работник.

