Депутат предложил переименовать Киевский вокзал в Москве в Брянский

Зампред «Всемирного русского народного собора» (ВРНС), депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в беседе с «Газетой.Ru» предложил переименовать Киевский вокзал в Москве в Брянский. Он считает, что возвращение исторического названия станет актом уважения к собственной истории.

«Историческая справедливость требует восстановления истины. Киевский вокзал был построен в 1899 году и до 1934 года назывался Брянским — по названию железной дороги, которую обслуживал . Это не просто факт из прошлого, это наша общая история, связывающая Москву и Брянщину неразрывными узами. Здание вокзала — памятник архитектуры федерального значения, творение гениальных инженеров Ивана Рерберга и Владимира Шухова, и оно должно носить исконное русское имя, данное ему при рождении», — заявил Иванов.

По его словам, площадь перед вокзалом тоже называлась Брянской Вокзальной, и лишь в 1934 году была переименована в площадь Киевского вокзала.

«Сегодня, когда поезда до Киева фактически не ходят, а политическая ситуация делает это название не более чем данью ушедшей эпохе, самое время восстановить исторический топоним. Тем более что железнодорожное сообщение с Брянском активно развивается, и название «Брянский вокзал» будет гораздо точнее отражать реальную географию перевозок», — отметил Иванов.

Он подчеркнул, что возвращение исторического названия станет важным шагом в укреплении культурных и транспортных связей столицы с Брянской областью, а также актом уважения к собственной истории.

«Мы не отнимаем ничего у Киева. Мы возвращаем то, что всегда было нашим — русское имя русского вокзала, построенного русскими инженерами для русских людей. Пусть у нас будет Брянский вокзал, а у Киева — своя история, которую они сами выбрали», — заключил депутат.



Ранее депутат от КПРФ предложил переименовать улицу в Перми в честь Путина.