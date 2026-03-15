Премьер Словакии анонсировал приезд в Москву на Парад Победы

Фицо пообещал приехать в Москву 9 мая и посетить Парад Победы
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо готов снова принять участие в майских торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве. Свои планы он анонсировал в видеообращении, которое опубликовано на странице его партии Smer в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Фицо, 9 мая он намеревается присутствовать на «торжествах победы над фашизмом в Москве», а 6 июня — на церемонии «благодарности солдатам, которые в рамках второго фронта в Нормандии в 1944 году пришли на территорию Франции».

В мае 2025 года, когда в России отмечали 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, Фицо присутствовал на параде на Красной площади и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, назвав эту поездку демонстрацией независимой внешней политики Словакии.

Комментируя впоследствии недовольство европейских политиков тем, что парады в честь Дня Победы прошли в Москве и Пекине, Фицо пообещал не допустить переписывания истории. Он также заявил, что готов поехать на празднование 90-летия Великой Победы в российскую столицу.

Ранее Фицо назвал честью для себя возможность приехать в Москву на День Победы.

 
