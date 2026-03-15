В Иране заявили об отсутствии предложений на переговоров с США

Глава МИД Арагчи: на столе переговоров США и Ирана нет никаких предложений

На данный момент между Тегераном и Вашингтоном нет никаких предложений для обсуждения. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу CBS News.

«Сейчас на столе нет никаких предложений. Все зависит от будущего», — сказал он.

По словам Аракчи, если в будущем Иран примет решение возобновить переговоры с США или другими сторонами, то власти страны самостоятельно определят, какие вопросы вынести на обсуждение.

14 марта агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что администрация США отвергла усилия стран Персидского залива, направленные на прекращение боевых действий на Ближнем Востоке и начало переговорного процесса.

Накануне Иран выдвинул новые условия для прекращения войны с США. В Тегеране заявили, что готовы обсуждать окончание конфликта только после выплаты компенсаций за нанесенный ущерб и полного вывода американских сил из Персидского залива. В Вашингтоне при этом заявляют о намерении довести противостояние до окончательной победы и не исключают дальнейшей эскалации. На фоне взаимных ультиматумов стороны демонстрируют готовность продолжать борьбу.

Ранее Иран заявил, что согласен на переговоры при условии предоставления реальных гарантий безопасности и полного ядерного цикла.