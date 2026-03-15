Армия России за ночь сбила 170 беспилотников. Военная операция, день 1481-й

В Минобороны России показали, как расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении.
Трамп заявил, что с главой Украины Владимиром Зеленским «гораздо сложнее вести дела» по урегулированию конфликта, чем с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер добавил, что удивлен нежеланием Зеленского заключить сделку.
США собираются возобновить санкции против российской нефти после стабилизации цен на углеводороды, предупредил американский президент Дональд Трамп.
Украинский дрон ударил в многоквартирный дом в Волгограде, рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Обошлось без пострадавших, но в нескольких квартирах выбиты окна.
🔴 На нефтебазе в пригороде Тихорецка Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника начался пожар, сообщили в оперштабе региона.
ВСУ устроили массированный ракетный обстрел Белгорода и Белгородского округа, серьезно повредив энергетические объекты, что привело к перебоям в подаче электричества, воды и тепла. Об этом написал губернатор Вячеслав Гладков.
Дроны ВСУ атаковали Саранск, рассказали в Telegram-канале правительства Мордовии. Предварительно, никто не пострадал, идет ликвидация последствий.
🔴 Армия России средствами ПВО за ночь сбила в зоне СВО 170 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Они были уничтожены над Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областями, Краснодарским краем, Адыгеей, Крымом, Черным морем и Московским регионом. При этом 20 дронов летели на Москву.
Сегодня 1481-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.