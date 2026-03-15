Армия России за ночь сбила 170 беспилотников. Военная операция, день 1481-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1481-й день
Александр Река/ТАСС

ВС РФ за ночь сбили 170 украинских дронов, в том числе 20, летевших на Москву. ВСУ массированным ракетным ударом повредили энергетические объекты в Белгороде. На кубанской нефтебазе начался пожар из-за падения обломков беспилотника. Дрон ВСУ ударил по многоэтажке в Волгограде. Президент США Дональд Трамп пообещал восстановить санкции против российской нефти. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

8:58

В Минобороны России показали, как расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении.

8:43

Трамп заявил, что с главой Украины Владимиром Зеленским «гораздо сложнее вести дела» по урегулированию конфликта, чем с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер добавил, что удивлен нежеланием Зеленского заключить сделку.

8:19

США собираются возобновить санкции против российской нефти после стабилизации цен на углеводороды, предупредил американский президент Дональд Трамп.

8:15

Украинский дрон ударил в многоквартирный дом в Волгограде, рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Обошлось без пострадавших, но в нескольких квартирах выбиты окна.

8:12

🔴 На нефтебазе в пригороде Тихорецка Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника начался пожар, сообщили в оперштабе региона.

8:08

ВСУ устроили массированный ракетный обстрел Белгорода и Белгородского округа, серьезно повредив энергетические объекты, что привело к перебоям в подаче электричества, воды и тепла. Об этом написал губернатор Вячеслав Гладков.

8:04

Дроны ВСУ атаковали Саранск, рассказали в Telegram-канале правительства Мордовии. Предварительно, никто не пострадал, идет ликвидация последствий.

8:01

🔴 Армия России средствами ПВО за ночь сбила в зоне СВО 170 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Они были уничтожены над Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областями, Краснодарским краем, Адыгеей, Крымом, Черным морем и Московским регионом. При этом 20 дронов летели на Москву.

8:00

Сегодня 1481-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
