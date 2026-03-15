В Иране рассказали, что случилось с обогащенным ураном после ударов США

Арагчи: иранский обогащенный уран сейчас под обломками, но его можно извлечь
Umit Bektas/Reuters

Обогащенный уран, которым располагал Иран, после ударов США находится под обломками ядерного объекта, однако его можно извлечь под надзором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи в интервью телекомпании CBS.

«Как вы знаете, наши ядерные объекты были атакованы. И все под обломками. Конечно, есть возможность извлечь их (запасы обогащенного урана — прим. ред.), но лишь под надзором МАГАТЭ», — сказал он.

По его словам, пока у Ирана нет ядерной программы и планов извлекать уран из-под обломков.

14 марта портал Axios писал со ссылкой на источники, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом предложил вывезти обогащенный уран из Ирана в Россию, но глава Белого дома отказался.

По информации собеседников издания, Путин якобы предложил передать России около 450 кг обогащенного урана с концентрацией 60%. Отмечается, что такого запаса урана достаточно для создания более 10 ядерных бомб при условии его дальнейшего обогащения.

До этого гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что Россия готова принять иранский обогащенный уран и вернуть Исламской Республике уран более низкого, даже природного уровня обогащения.

Ранее в Израиле оценили идею вывезти в Россию обогащенный уран из Ирана.

 
