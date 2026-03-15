«Все шло от головы»: Тутберидзе о травмах Петросян

Тренер Тутберидзе о травмах Петросян: полагаю, все это шло от головы

Тренер Этери Тутберидзе в интервью Okko высказалась о травмах фигуристки Аделии Петросян, раскрыв, откуда начались все проблемы.

«Все-таки я так предполагаю, все это шло от головы, когда постоянно что-то беспокоило, что-то болело», — заявила она.

На Олимпиаде-2026 по итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности. По ходу сезона сообщалось, что спортсменка борется с различными травмами — как и перед отборочным турниром в сентябре, так и перед Олимпийскими играми.

