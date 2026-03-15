МИД Украины заявил о пренебрежении МПК к украинцам на Паралимпиаде

Министерство иностранных дел Украины заявило в социальных сетях, что Международный паралимпийский комитет (МПК) на зимних Паралимпийских играх ущемлял в правах украинских представителей, в том числе запрещая флаг.

«Мы самым решительным образом осуждаем полное пренебрежение со стороны МПК к нашей стране и нашим спортсменам. Решение комитета фактически встать на сторону России является аморальным и противоречит всем принципам олимпийского движения и базовым нормам человечности», — указано в сообщении.

11 марта Национальный паралимпийский комитет Украины обвинил Международный паралимпийский комитет и оргкомитет зимних Паралимпийских игр в систематическом давлении на украинскую делегацию в ходе турнира в Италии. В организации указали, что давно заметили рост особой лояльности МПК к Российскому паралимпийскому комитету в международном паралимпийском движении.

В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея МПК. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Ранее сборная России установила уникальный рекорд на Паралимпиаде.

 
Новичку заплатят больше, чем вам: правда ли это и нужно ли менять работу ради роста зарплаты?
