Дептранс Москвы назвал причину столкновения двух трамваев на улице Водников

Два трамвая столкнулись на северо-западе Москвы из-за сбоя системы управления вагоном, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«Комиссия из специалистов Московского метрополитена и компании производителя установила, что причиной инцидента стал сбой в работе системы управления вагоном», — говорится в сообщении ведомства.

После аварии специалисты сервисной компании, выпускающей вагоны, проверяют все трамваи той же серии на предмет аналогичных проблем, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

В дептрансе подчеркнули, что управлявшая трамваем женщина-вагоновожатый имеет 23-летний стаж и действовала профессионально, строго по должностной инструкции. В МВД называли предварительной причиной столкновения составов сход одного из них с рельсов.

Два трамвая №6 столкнулись около 09:30 на улице Водников. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 22 человека, включая пятерых детей. У одного пострадавшего сломан позвоночник.

Движение транспорта в районе ДТП было восстановлено через четыре часа после инцидента.

Ранее Минтранс анонсировал скорое появление трамваев-беспилотников в России.