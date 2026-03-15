Логистический центр посольства США в Ираке подвергся ракетному обстрелу

Al Hadath: атакован логистический центр посольства США в Багдаде
Логистический центр посольства США в Ираке, находящийся около международного аэропорта Багдада, подвергся ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, в районе воздушной гавани раздаются взрывы.

14 марта беспилотник атаковал посольство США в Багдаде. Местные силы безопасности полностью перекрыли «зеленую зону» в центре столицы, где расположено большинство правительственных учреждений Ирака и посольства многих стран, включая американское.

13 марта Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что американский самолет-заправщик KC-135 потерпел крушение на западе Ирака во время операции «Эпическая ярость».

В тот же день проиранская шиитская вооруженная группировка «Исламское сопротивление Ирака» объявила награду за информацию о местонахождении военнослужащих США на территории Ирака. Гражданам пообещали вознаграждение в размере 50 млн иракских динаров ($38 тысяч) за сведения, которые помогут обнаружить или задержать американских военных и разведчиков.

Ранее журналисты раскрыли потери армии США с начала операции против Ирана.

 
