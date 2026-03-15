В Иране задержали почти 20 человек за фото последствий атак США и Израиля

В Иране задержали 18 человек за кадры последствий ударов США и Израиля

В Иране 18 человек задержаны за съемку последствий ударов США и Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство разведки Исламской Республики.

«Были задержаны 18 пособников террористической сети, израильского медиацентра International, которые передавали противнику изображения мест бомбардировок со стороны сионистско-американского врага», — сообщили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, еще 21 человек подвергнут «соответствующим судебным мерам».

Накануне Иран выдвинул новые условия для прекращения войны с США. В Тегеране заявили, что готовы обсуждать окончание конфликта только после выплаты компенсаций за нанесенный ущерб и полного вывода американских сил из Персидского залива. В Вашингтоне при этом заявляют о намерении довести противостояние до окончательной победы и не исключают дальнейшей эскалации. На фоне взаимных ультиматумов стороны демонстрируют готовность продолжать борьбу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Израиль нанес удары по главному космическому исследовательскому центру Ирана.