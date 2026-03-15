Глава МИД Ирана назвал виновных в кровопролитии в республике

Глава МИД Арагчи: советники президента США виновны в кровопролитии в Иране
Советники президента США являются виновными в кровопролитии в Иране. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи в социальной сети X.

«Те, кто давал плохие советы президенту США, несут ответственность за кровопролитие. Эта война навязана как американцам, так и иранцам», — написал министр.

Несколькими часами ранее Арагчи заявил, что на данный момент между Тегераном и Вашингтоном нет никаких предложений для обсуждения. По словам главы МИД, если в будущем Иран примет решение возобновить переговоры с США или другими сторонами, то власти страны самостоятельно определят, какие вопросы вынести на обсуждение.

Накануне Иран выдвинул новые условия для прекращения войны с США. В Тегеране заявили, что готовы обсуждать окончание конфликта только после выплаты компенсаций за нанесенный ущерб и полного вывода американских сил из Персидского залива. В Вашингтоне при этом заявляют о намерении довести противостояние до окончательной победы и не исключают дальнейшей эскалации. На фоне взаимных ультиматумов стороны демонстрируют готовность продолжать борьбу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране рассказали об обсуждениях безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

 
