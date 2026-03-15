Молдавия ввела режим экологической тревоги после повреждения Днестровской ГЭС

Молдавия ввела режим экологической тревоги из-за разлива топлива в реку Днестр
Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Молдавии введен режим экологической тревоги из-за разлива топлива в районе Днестровской ГЭС на Украине. Об этом молдавский кабмин сообщил в Telegram-канале.

«Состояние экологической тревоги для бассейна реки Днестр одобрено правительством на 15 дней», — говорится в сообщении.

По информации властей, волна загрязнения продвигается вниз по течению Днепра, а в районе села Наславча и города Сороки зафиксировано превышение допустимых значений концентрации нефтепродуктов и ароматических углеводородов в воде. Принято решение разместить дополнительные плотины на Дубоссарском водохранилище, чтобы не допустить прохождения нефтепродуктов.

7 марта Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские войска нанесли удар по ГАЭС в Черновицкой области Украины. По данным журналистов, в результате украинская энергетическая система получила значительные повреждения.

12 марта в пресс-службе молдавского правительства заявили о поступлении нефти с Украины по Днестру. Предприятие Apa-Canal Balti приняло решение временно прекратить забор воды для Бельц — второго по величине молдавского города, однако к вечеру среды его возобновили.

Ранее эксперт допустил, что Киев мог специально загрязнить Днестр.

 
Новичку заплатят больше, чем вам: правда ли это и нужно ли менять работу ради роста зарплаты?
