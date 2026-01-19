Размер шрифта
Общество

Россиян предупредили о риске подхватить инфекцию от совместного сна с питомцем

Профессор Гламаздин: совместный сон с питомцем грозит зоонозным заболеванием
Владельцам домашних животных нужно соблюдать правила безопасности и стараться не спать с ними на одной кровати. Совместный сон с питомцем приводит к обмену микрофлорой через шерсть, слюну и чешуйки кожи, в результате чего возрастает риск заражения зоонозным заболеванием, то есть передающимся человеку от животных, предупредил в беседе с 360.ru профессор, доктор ветеринарных наук Игорь Гламаздин.

По словам специалиста, угрозу заражения можно разделить на три основные категории. Первая – это риск подхватить паразитарную болезнь. Сюда относятся блохи, клещи, провоцирующие саркоптоз (собачью чесотку). У человека они могут вызвать сильный зуд и папулезную сыпь. Также через споры на шерсти передается дерматофития или стригущий лишай.

Вторая категория – это бактериальные инфекции. Как пояснила врач-дерматолог Юлия Галлямова, у животных более сильная антибактериальная защита, поэтому они часто являются носителями опасных бактерий, которые у них болезнь не вызывают, а у человека могут вызвать.

«Питомцы могут быть носителями стафилококков, пастерелл, кампилобактера, которые при ослабленном иммунитете хозяина способны вызвать серьезные кожные поражения или кишечные расстройства», — предупредила врач.

Третья категория рисков – это аллергические реакции, так как шерсть, перхоть и слюна питомцев являются мощными аллергенами. Они могут усугубить, в частности, атопический дерматит, ринит и астму.

Эксперты призвали россиян не пускать питомцев в постель, особенно выделив группы риска.

«Группы высокого риска, которым строго не рекомендуется: дети до пяти лет, пожилые люди, беременные женщины, лица с иммунодефицитом (ВИЧ, химиотерапия), аллергики и астматики, люди с открытыми ранами или кожными заболеваниями», — подчеркнул Гламаздин.

Он также добавил, что если животное все-таки забирается в кровать, нужно регулярно обрабатывать его от паразитов, водить к ветеринару, тщательно мыть после прогулок, а постельное белье стирать при температуре от 60 градусов.

Ранее Госдума поддержала повышение штрафов до 300 тыс. рублей за нарушения содержания животных.

