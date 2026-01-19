Размер шрифта
Краснов предложил пересмотреть систему оплаты труда судей

«Ъ»: Краснов заявил о необходимости пересмотра системы оплаты труда судей
Пресс-служба Верховного суда

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсантъ» («Ъ») обратил внимание на то, что заработная плата судей не индексировалась несколько лет и призвал пересмотреть систему оплаты труда судей.

По его мнению, несправедливо, что зарплата у судей выходит на достойный доход в момент, когда они достигают пенсионного возраста, значительной выслуги или высоких квалификационных класов.

«Такой подход к оплате труда необходимо менять», — заявил Краснов.

Глава Верховного суда отметил, что менять подход надо, чтобы избежать оттока кадров.

Краснов добавил, что у судьи важная миссия, которая должна достойно оплачиваться в любой период. Социальные гарантии будут повышаться и в регионах, где работа связана с высокой нагрузкой и опасность, заявил он.

Также председатель Верховного суда высказался о кадровых изменениях в судебной системе страны. По его словам, кадровые перестановки на некоторых значимых должностях мотивированы стремлением к повышению эффективности ее работы и не означают утраты преемственности.

Ранее Краснов предложил изменить порядок обжалования решений мировых судей.

