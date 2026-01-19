В Челябинской области автобус, бензовоз и легковушка столкнулись у ж/д переезда

74.RU: в Челябинской области в аварии у ж/д путей пострадали 14 человек

В Коркинском районе Челябинской области автобус, бензовоз и легковушка столкнулись возле железнодорожного переезда. По данным очевидцев, с места ДТП увезли 14 пострадавших, пишет местный портал 74.RU в своем Telegram-канале.

«В ДТП попал рейсовый автобус №7 Коркинского района. На месте образовалась большая пробка: водители говорят, что стоят уже два часа. Как сообщили в администрации Коркинского округа, авария произошла перед первым переездом возле деревни Шумаки», — говорится в посте.

Автобус, как уточняется, следовал по 7-му муниципальному маршруту поселок Роза — поселок Первомайский. Движение в сторону въезда и выезда с поселка временно перекрыто, отмечает портал.

Как пишет СМИ со ссылкой на районную администрацию, на месте работают все экстренные службы. На дороге образовалась огромная пробка.

Другие подробности выясняются. Официальной информации о случившемся на момент публикации нет.

