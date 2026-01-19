Размер шрифта
В Краснодаре пятиклассница шла в школу и упала в отрытый люк, присыпанный снегом

В Краснодаре прохожие спасли 10-летнюю девочку, провалившуюся в открытый люк
Кадр из видео/Telegram-канал «ЧП Краснодара и края»

В Краснодаре школьница провалилась в открытый люк, присыпанный снегом. Об этом рассказали очевидцы в Telegram-канале «ЧП Краснодара и края».

Несчастный случай произошел 19 января на улице 75-летия Победы. Сегодня утром 10-летняя девочка шла в школу, не заметила покрытый снегом люк и провалилась в шахту.

Оказавшись в яме, школьница заплакала, и звуки услышал прохожий, который привлек еще нескольких человек для спасения ребенка. По словам свидетелей, несовершеннолетняя получила повреждения, но не стала обращаться за медицинской помощью.

Сейчас пострадавшая находится дома. Полиция и прокуратура города начали проверку по факту инцидента.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия и характер полученных ребенком травм. Коммунальщикам поручено обследовать инженерную инфраструктуру.

«По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Удмуртии мужчина выпал из окна, провалился в колодец и выжил
 
