Стало известно о гибели украинских военных под Купянском от голода и мороза

SHOT: шесть бойцов ВСУ погибли от голода и сильного мороза под Купянском

Шесть украинских военных погибли от голода и сильного мороза под Купянском. Они так и не дождались провизии и помощи, сообщает Life.ru, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

«ВСУ на Купянском направлении продолжают испытывать серьезные проблемы и нести тяжелые потери в ходе очередных безуспешных попыток отбить город. За последнюю неделю российскими военными было отражено более 30 попыток «контрнаступа» в разных населенных пунктах, в том числе в самом Купянске. Общие потери украинцев, предварительно, превысили 200 человек», — сказано в посте.

Канал, ссылаясь на российских военных, пишет, что часто командиры украинских войск просто бросают своих подчиненных. Например, ходе зачистки блиндажа противника в районе Петропавловки было обнаружено шесть тел военнослужащих ВСУ, у всех предварительная причина смерти — обморожение. Солдаты, как отмечает канал, перестали получать помощь и провизию от своих сослуживцев, следует из сообщения.

