Названа неочевидная причина слабости интимных мышц

Хронические запоры могут со временем приводить к ослаблению мышц тазового дна и связанным с этим интимным проблемам. Об этом изданию The Guardian рассказала физиотерапевт и исследователь Университета Западного Сиднея Милли Мардон.

При хроническом запоре нерегулярное или неполное опорожнение кишечника наблюдается на протяжении длительного периода времени — не менее трех месяцев. Запор может быть как самостоятельным заболеванием (функциональная природа), так и симптомом другой патологии, например, сахарного диабета.

По словам специалиста, риск ослабления мышц тазового дна особенно высок у людей с сидячим образом жизни. Когда человек регулярно сдерживает позывы к дефекации или откладывает поход в туалет на несколько часов, в области малого таза возрастает давление. Постоянное натуживание при запорах перегружает мышцы тазового дна, из-за чего они постепенно теряют силу и способность нормально поддерживать органы.

Мардон отмечает, что проблема часто остается незамеченной, поскольку слабость этих мышц развивается медленно. В качестве простой профилактической меры она советует использовать в туалете подставку для ног: при приподнятых коленях тело принимает более физиологичную позу, снижается необходимость тужиться и уменьшается нагрузка на тазовое дно.

Специалист также подчеркивает, что важно не игнорировать естественные позывы к опорожнению кишечника, но и не вырабатывать привычку «ходить в туалет на всякий случай», так как это тоже может нарушать нормальные рефлексы.

Ранее были названы правила тренировки интимных мышц у женщин.