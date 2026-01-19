Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Наука

Названа неочевидная причина слабости интимных мышц

The Guardian: запоры ослабляют мышцы тазового дна
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Хронические запоры могут со временем приводить к ослаблению мышц тазового дна и связанным с этим интимным проблемам. Об этом изданию The Guardian рассказала физиотерапевт и исследователь Университета Западного Сиднея Милли Мардон.

При хроническом запоре нерегулярное или неполное опорожнение кишечника наблюдается на протяжении длительного периода времени — не менее трех месяцев. Запор может быть как самостоятельным заболеванием (функциональная природа), так и симптомом другой патологии, например, сахарного диабета.

По словам специалиста, риск ослабления мышц тазового дна особенно высок у людей с сидячим образом жизни. Когда человек регулярно сдерживает позывы к дефекации или откладывает поход в туалет на несколько часов, в области малого таза возрастает давление. Постоянное натуживание при запорах перегружает мышцы тазового дна, из-за чего они постепенно теряют силу и способность нормально поддерживать органы.

Мардон отмечает, что проблема часто остается незамеченной, поскольку слабость этих мышц развивается медленно. В качестве простой профилактической меры она советует использовать в туалете подставку для ног: при приподнятых коленях тело принимает более физиологичную позу, снижается необходимость тужиться и уменьшается нагрузка на тазовое дно.

Специалист также подчеркивает, что важно не игнорировать естественные позывы к опорожнению кишечника, но и не вырабатывать привычку «ходить в туалет на всякий случай», так как это тоже может нарушать нормальные рефлексы.

Ранее были названы правила тренировки интимных мышц у женщин.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27654277_rnd_7",
    "video_id": "record::7d3ab97d-9f99-4e28-a087-0b4b090d492c"
}
 
Теперь вы знаете
Богатые тоже плачут. Как детские травмы и установки мешают зарабатывать деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+