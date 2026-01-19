Размер шрифта
Выросло число пострадавших в при взрыве в учебном центре МВД в Коми

Минздрав Коми: число раненых при взрыве в учебном центре МВД достигло 24
«Газета.Ru»

Число раненых при взрыве в учебном центре МВД в республике Коми достигло 24. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на региональный минздрав.

«Всего пострадали 24 человек, из них 19 были госпитализированы, 5 человек обратились за медпомощью позже, это амбулаторные пациенты», — сказали в ведомстве.

До этого там сообщили, что одного человека спасти не удалось. С момента происшествия одна пострадавшая находилась в реанимации сначала в Городской больнице Эжвинского района, затем в Республиканской больнице.

15 января в центре профессиональной подготовки МВД РФ в Сыктывкаре произошел взрыв светошумовой гранаты. В региональном министерстве внутренних дел рассказали, что все произошло во время учебных занятий с личным составом. После взрыва загорелась крыша здания. В результате пострадали курсанты.

16 января министерство здравоохранения региона сообщило, что состояние девяти пострадавших в результате произошедшего оценивается как крайне тяжелое или тяжелое.

Ранее взрыв газа произошел в частном доме в Уссурийске.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27654469_rnd_6",
    "video_id": "record::21c90728-267e-484c-9681-ee7341d91312"
}
 
