Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

СМИ сообщили об уходе темы Украины на второй план

FT: лидеры ЕС избавляются от материалов по Украине из-за Гренландии
Armando Franca/AP

На Международном экономическом форуме в Давосе, который проходит с 19 по 23 января, лидеры ЕС планируют обсуждать с президентом США Дональдом Трампом Гренландию, не Украину, как планировалось ранее. Об этом сообщает газета The Financial Times.

По информации издания, европейские лидеры избавляются от материалов, которые были посвящены урегулированию украинского конфликта, чтобы сосредоточиться Гренландии. Их заменяют их на список контрмер, которые Брюссель планирует принять в случае введения пошлин США против Европы, отмечает издание. Также европейские лидеры предложат США снизить напряженность, отмечает FT.

«Лидеры ЕС и их делегации, которые собираются встретить Трампа и его чиновников в Давосе, разрывают аналитические материалы по Украине и заменяют их «кнутами и пряниками»», — пишет издание.

Также FT отмечает, что советники по нацбезопасности западных стран планируют обсудить 19 января в Давосе Гренландию, тогда как раньше встреча была посвящена Украине.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении США присоединить Гренландию. После этого европейские страны НАТО начали совместную разведывательную миссию на острове. В ответ Трамп анонсировал введение с 1 февраля 2026 года 10%-х пошлин против стран, которые стали участниками миссии, а также их повышение до 25% с 1 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС принять контрмеры против пошлин. А председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила о том, что ЕС планирует защитить Гренландию.

На Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе планируют приехать представители более 60 глав государств и правительств, 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров. СМИ сообщали о том, что на форуме Трамп может встретиться с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее Дмитриев заявил о «быстрой капитуляции» ЕС.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27654451_rnd_7",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Богатые тоже плачут. Как детские травмы и установки мешают зарабатывать деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+