СМИ сообщили об уходе темы Украины на второй план

На Международном экономическом форуме в Давосе, который проходит с 19 по 23 января, лидеры ЕС планируют обсуждать с президентом США Дональдом Трампом Гренландию, не Украину, как планировалось ранее. Об этом сообщает газета The Financial Times.

По информации издания, европейские лидеры избавляются от материалов, которые были посвящены урегулированию украинского конфликта, чтобы сосредоточиться Гренландии. Их заменяют их на список контрмер, которые Брюссель планирует принять в случае введения пошлин США против Европы, отмечает издание. Также европейские лидеры предложат США снизить напряженность, отмечает FT.

«Лидеры ЕС и их делегации, которые собираются встретить Трампа и его чиновников в Давосе, разрывают аналитические материалы по Украине и заменяют их «кнутами и пряниками»», — пишет издание.

Также FT отмечает, что советники по нацбезопасности западных стран планируют обсудить 19 января в Давосе Гренландию, тогда как раньше встреча была посвящена Украине.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении США присоединить Гренландию. После этого европейские страны НАТО начали совместную разведывательную миссию на острове. В ответ Трамп анонсировал введение с 1 февраля 2026 года 10%-х пошлин против стран, которые стали участниками миссии, а также их повышение до 25% с 1 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС принять контрмеры против пошлин. А председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила о том, что ЕС планирует защитить Гренландию.

На Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе планируют приехать представители более 60 глав государств и правительств, 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров. СМИ сообщали о том, что на форуме Трамп может встретиться с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее Дмитриев заявил о «быстрой капитуляции» ЕС.