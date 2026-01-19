Суд в Москве назначил дату слушания по иску Банка России к Euroclear

ТАСС: слушание по иску ЦБ к Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей пройдет 4 марта

Арбитражный суд Москвы перенес на 4 марта слушания по иску Центробанка (ЦБ) России к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским депозитарием, о взыскании около 18,2 трлн рублей убытков. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на картотеку суда.

«Следующее заседание 04.03.2026, 10:00», — говорится в материалах.

Исковое заявление регулятора к Euroclear поступило в суд 15 декабря.

16 января в арбитражном суде началось первое заседание по рассмотрению иска к бельгийскому депозитарию, однако его было решено отложить. Отмечалось, что ЦБ намерен взыскать с европейских банков убытки, связанные с неправомерной блокировкой и использованием его активов.

Страны Евросоюза (ЕС) и G7 ранее заморозили порядка €300 млрд активов. В частности, в бельгийском депозитарии Euroclear хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

В 2024 году Совет ЕС утвердил механизм направления так называемых чрезвычайных доходов (процентов, полученных от размещения российских активов) на поддержку Украины. Еврокомиссия подтверждала, что эти средства могут использоваться в том числе для военных и оборонных нужд Киева.

Ранее в Кремле заявили о растущем недовольстве европейцев кредитом Украине.