Россиянам рассказали, что делать в случае блокировки перевода

Если банк заморозил перевод, в том числе перевод «самому себе», первое, что нужно сделать — остановиться и не пытаться срочно что-то исправить. Самая частая ошибка в таких ситуациях — повторять перевод, дробить сумму, пытаться быстро вывести деньги через другой банк или резко менять финансовое поведение, сказала «Газете.Ru» финансист, экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

«В условиях усиленного финансового мониторинга такие действия воспринимаются алгоритмами как дополнительные признаки риска и могут привести к более глубокой проверке уже по всем счетам. Важно понимать, что сегодня банки блокируют не людей и не деньги, а определенные паттерны операций, которые статистически часто связаны с теневыми схемами, даже если в конкретном случае операция полностью законна. Следующий шаг — выяснить точную причину приостановки операции», — отметила Кузнецова.

По ее словам, нужно связаться с банком через чат в приложении, горячую линию или отделение и запросить конкретную формулировку: это может быть автоматическая проверка по 115-ФЗ, подозрение на нетипичную операцию, проверка на признаки мошенничества, техническая приостановка или дополнительный контроль при переводе между собственными счетами. Без понимания причины любые дальнейшие действия будут хаотичными и бесполезными, предупредила Кузнецова.

По ее словам, после этого банк, как правило, запрашивает подтверждение цели перевода и источника средств. В большинстве случаев речь идет о стандартных документах — договоре, расписке, счете, подтверждении инвестиционной операции или пояснении происхождения денег, уточнила финансист. Она добавила, что при крупных суммах могут попросить справку о доходах. Здесь важно действовать строго в рамках запроса: предоставлять только те документы, которые запрошены, без эмоциональных писем, лишних пояснений и попыток «рассказать всю историю», предупредила финансист. Она пояснила, что финансовый контроль работает по логике и формальным признакам, а не по субъективным объяснениям.

По словам Кузнецовой, почти всегда требуется короткое письменное пояснение. Его задача — четко тветить на три вопроса: кому перевод, за что и откуда деньги. Формулировка должна быть простой и понятной, без сложных конструкций и лишних деталей, сказала эксперт. Например, при переводе между собственными счетами достаточно указать, что средства переводятся с целью перераспределения капитала для инвестиций и что источник средств — официальный доход, посоветовала Кузнецова. Чем яснее логика операции, тем быстрее банк закрывает проверку, добавила эксперт.

Далее остается дождаться решения банка. Технические проверки обычно занимают от нескольких часов до одного-двух дней, проверки в рамках финансового мониторинга — до нескольких рабочих дней, уточнила финансист. По ее словам, в этот период крайне важно не менять модель поведения по счету и не инициировать новые подозрительные операции — резкие движения в этот момент могут продлить срок проверки и осложнить ситуацию.

Если по итогам проверки банк отказал в проведении операции, необходимо запросить официальный письменный ответ с указанием причин и уточнить возможные варианты дальнейших действий, рекомендовала Кузнецова. Как правило, это либо возврат средств отправителю, либо вывод остатка и закрытие счета, либо предоставление дополнительных документов, уточнила эксперт. Она призвала помнить, что банк не имеет права изъять ваши деньги — он может лишь временно ограничить операции.

Отдельно финансист рекомендовала сделать выводы на будущее. В новой финансовой реальности снижение риска блокировок требует осознанной структуры: избегать дробления сумм, не делать частых однотипных переводов, указывать понятное назначение платежей, заранее хранить документы по доходам и разделять счета для повседневных расходов и инвестиций, считает Кузнецова. Особенно это критично для инвесторов, потому что в момент блокировки может быть утрачен доступ ко всем средствам, а значит — возможность быстро войти в рынок, закрыть сделку или зафиксировать прибыль, подытожила Кузнецова.

