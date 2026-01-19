Размер шрифта
Армия

В Белгородской области при детонации беспилотника пострадала женщина

Гладков: в селе Грузское в результате детонации БПЛА ВСУ ранен мирный житель
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В селе Грузское Борисовского округа Белгородской области в результате детонации беспилотника Вооруженных сил Украины пострадала женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Женщину с баротравмой, ссадинами лица и ноги местный житель, он же член добровольной народной дружины, доставил в Борисовскую ЦРБ. Медики оказывают ей всю необходимую помощь», — написал он.

Позже ее переведут в одну из больниц в Белгороде, отметил Гладков.

Информация о последствиях еще уточняется.

Накануне губернатор сообщал, что в селе Головчино при ударе БПЛА по автомобилю пострадала женщина. Чиновник сообщил, что пострадавшую госпитализировали в белгородскую больницу с баротравмой и осколочными ранениями ноги. Гладков добавил, что в селе Волчья Александровка при налете такого же беспилотника были выбиты окна и посечен фасад частного дома. Там был поврежден и припаркованный автомобиль. В селах Борисовка и Бессоновка, а также в поселке Малиновка тоже пострадали машины.

Ранее дрон влетел в квартиру в Красногорске и взорвался.

