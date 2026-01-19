Тренер «Краснодара»: мы не хотим ставить россиянина, если иностранец сильнее

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «Это футбол, брат» признался, что не видит большого плюса в новом лимите на легионеров, который сокращает количество иностранных игроков на поле и в команде в целом.

«Есть правила игры, мы играем по этим правилам. Я понимаю, почему вводят лимит — нет еврокубков, чтобы русские играли и развивались. Окей, мы подстроимся под любой лимит. Но сейчас мы не хотим делать искусственно — ставить русского футболиста, если иностранец сильнее», — заявил Мусаев.

В ноябре стало известно о подписании министром спорта Михаилом Дегтяревым указа о введении нового лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) до конца 2025 года.

Согласно документу, окончательные нормативы вступят в силу с сезона 2028/29, а до этого будет действовать переходный период. Как и анонсировалось ранее, в заявке команды на сезон сможет быть не более десяти иностранных футболистов, при этом на поле одновременно смогут находиться лишь пять легионеров.

В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать десять легионеров в заявке и пять — на поле.

