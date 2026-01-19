Скончалась одна из пострадавших при взрыве в учебном центре МВД в Сыктывкаре

В больнице Коми умерла одна из пострадавших при ЧП в учебном центре МВД

В больнице Коми скончалась одна из пострадавших в результате инцидента в учебном центре министерства внутренних дел России в Сыктывкаре. Об этом ТАСС сообщил Минздрав региона.

В пресс-службе ведомства отметили, что с момента ЧП пострадавшая находилась в реанимации сначала в Городской больнице Эжвинского района, затем в Республиканской больнице.

«Несмотря на все принимаемые меры, женщина умерла от полученных травм, которые оказались не совместимы с жизнью», — сказали в министерстве.

15 января в центре профессиональной подготовки МВД РФ в Сыктывкаре произошел взрыв светошумовой гранаты. В региональном министерстве внутренних дел рассказали, что все произошло во время учебных занятий с личным составом. После взрыва загорелась крыша здания. В результате пострадали курсанты.

16 января министерство здравоохранения региона сообщило, что состояние девяти пострадавших в результате ЧП оценивается как крайне тяжелое или тяжелое.

Ранее в Сыктывкаре задержали подозреваемого по делу о ЧП в центре подготовки МВД.