Украина отказалась от дронов немецкой компании из-за неудачных испытаний

Украина приостановила размещение дополнительных заказов на ударные беспилотники у немецкой компании Helsing после того, как системы вооружения компании столкнулись с проблемами во время испытаний в боевых условиях. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В ноябре группа специалистов министерства обороны ФРГ подготовила внутреннюю презентацию об испытаниях ударного беспилотника, с которой ознакомилось агентство. В ней говорилось, что БПЛА HX-2 испытывал проблемы со взлетом во время испытаний, проведенных 14-м украинским полком, подразделением беспилотных летательных аппаратов.

В начале 2024 года Германия поставляла эти дроны Украине, но возникли проблемы с надежностью и эффективностью, что привело к приостановке новых поставок.

В презентации также отмечается, что в модели, которая должна была включать компоненты искусственного интеллекта, предназначенные для управления без пилота, отсутствовали некоторые из этих инструментов.

По словам трех источников Bloomberg, беспилотники Helsing пострадали от помех вблизи линии фронта, которые прервали связь с операторами. Эти неудачи снизили спрос на беспилотники, которые финансируются немецкими военными. Германия не планирует размещать повторный заказ до тех пор, пока не поступит заинтересованное предложение от Украины, добавили собеседники агентства.

Ранее сообщалось, что Украина перенесет производство БПЛА в Польшу.