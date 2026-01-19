Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Армия

Украина отказалась от дронов немецкой компании из-за неудачных испытаний

Bloomberg: Украина откладывает новые заказы на беспилотники Helsing после неудач
Ashley Chan/Global Look Press

Украина приостановила размещение дополнительных заказов на ударные беспилотники у немецкой компании Helsing после того, как системы вооружения компании столкнулись с проблемами во время испытаний в боевых условиях. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В ноябре группа специалистов министерства обороны ФРГ подготовила внутреннюю презентацию об испытаниях ударного беспилотника, с которой ознакомилось агентство. В ней говорилось, что БПЛА HX-2 испытывал проблемы со взлетом во время испытаний, проведенных 14-м украинским полком, подразделением беспилотных летательных аппаратов.

В начале 2024 года Германия поставляла эти дроны Украине, но возникли проблемы с надежностью и эффективностью, что привело к приостановке новых поставок.

В презентации также отмечается, что в модели, которая должна была включать компоненты искусственного интеллекта, предназначенные для управления без пилота, отсутствовали некоторые из этих инструментов.

По словам трех источников Bloomberg, беспилотники Helsing пострадали от помех вблизи линии фронта, которые прервали связь с операторами. Эти неудачи снизили спрос на беспилотники, которые финансируются немецкими военными. Германия не планирует размещать повторный заказ до тех пор, пока не поступит заинтересованное предложение от Украины, добавили собеседники агентства.

Ранее сообщалось, что Украина перенесет производство БПЛА в Польшу.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27654349_rnd_4",
    "video_id": "record::ffe72c54-77ef-4bcd-81e9-931074b30f71"
}
 
Теперь вы знаете
Богатые тоже плачут. Как детские травмы и установки мешают зарабатывать деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+