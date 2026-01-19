Бизнесмен Дотком считает, что политика США может сблизить Россию и Евросоюз

Дотком: ситуация с Гренландией может восстановить отношения между Россией и ЕС

Ситуация вокруг Гренландии, возможно, поспособствует восстановлению отношений между Россией и Европейским союзом. Таким мнением в соцсети X поделился основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.

«Это возможность для Евросоюза заключить мир с Россией, завершить украинский конфликт, вернуть «Северные потоки», выйти из НАТО и вместе с Канадой приветствовать многополярный порядок», — написал он.

По мнению Доткома, авантюра президента США Дональда Трампа с Гренландией только приведет к изоляции Вашингтона.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что США собираются получить контроль над Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности. Гренландия и Дания выступили против такого шага, и НАТО начало совместную разведывательную миссию в Гренландии, направив туда военных.

Затем Трамп с 1 февраля пообещал ввести пошлины в размере 10% против Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции, которые перебросили силы в Гренландию. Планируется, что с 1 июня пошлины вырастут до 25% и действовать они будут до тех пор, пока соглашение о покупке острова не будет достигнуто.

Ранее глава минфина США объяснил значение Гренландии в войне за Арктику.