Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Бизнесмен Дотком считает, что политика США может сблизить Россию и Евросоюз

Дотком: ситуация с Гренландией может восстановить отношения между Россией и ЕС
Global Look Press

Ситуация вокруг Гренландии, возможно, поспособствует восстановлению отношений между Россией и Европейским союзом. Таким мнением в соцсети X поделился основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.

«Это возможность для Евросоюза заключить мир с Россией, завершить украинский конфликт, вернуть «Северные потоки», выйти из НАТО и вместе с Канадой приветствовать многополярный порядок», — написал он.

По мнению Доткома, авантюра президента США Дональда Трампа с Гренландией только приведет к изоляции Вашингтона.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что США собираются получить контроль над Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности. Гренландия и Дания выступили против такого шага, и НАТО начало совместную разведывательную миссию в Гренландии, направив туда военных.

Затем Трамп с 1 февраля пообещал ввести пошлины в размере 10% против Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции, которые перебросили силы в Гренландию. Планируется, что с 1 июня пошлины вырастут до 25% и действовать они будут до тех пор, пока соглашение о покупке острова не будет достигнуто.

Ранее глава минфина США объяснил значение Гренландии в войне за Арктику. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27654487_rnd_4",
    "video_id": "record::3756d504-04ab-42f2-850f-8bdc7230ed67"
}
 
Теперь вы знаете
Богатые тоже плачут. Как детские травмы и установки мешают зарабатывать деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+