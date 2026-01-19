«Наступают трудные времена»: россиянам объяснили новые правила семейной ипотеки

В России со следующего месяца вступят в силу новые условия выдачи льготной семейной ипотеки. Основным изменением станет тот факт, что теперь получить жилищный кредит под 6% однако семья сможет только один раз, каждому супругу отдельно такое право больше предоставляться не будет. Это значительно сэкономит бюджетные средства, однако гражданам придется непросто, предупредил в беседе с 360.ru ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Речь идет не просто о новых правилах, а о структурной перестройке всей программы, основным условием которой теперь станет принцип «одна семья – одна ипотека». Раньше россиян могли покупать несколько объектов – например, одну квартиру для жилья, вторую – для инвестиций, а теперь такую практику предотвратят.

Еще одно важное изменение – это привязка к конкретному региону, то есть купить жилье для отдыха или сдачи в аренду в другом субъекте с помощью льготной программы теперь не получится.

«Кто успел воспользоваться данными программами до 2026 года, большой молодец, особенно если это несколько объектов, — отметил Ракута. — Я думаю, что они точно не пожалеют о своем выборе. А для новых заемщиков наступают достаточно трудные времена».

Он подчеркнул, что в то же время, несмотря на очевидные минусы для граждан, такие правила по ужесточению программы выгодны бюджету, так как позволят хорошо сэкономить.

Возможным следствием изменения программы станет удар по рынку новостроек эконом- и комфорт-класса, так как именно в этих сегментах продается больше квартир по семейной ипотеке, считает эксперт по недвижимости Владимир Шмелев. По его мнению, повысится спрос на вторичку, а разница в стоимости между новостройкой и квартирой в сданном доме с вступлением в силу изменений сократится.

«Для некоторых застройщиков это будет весьма тяжелая ситуация. Думаю, что в определенный период это даже может привести к снижению цен на первичку», ― заключил эксперт.

До этого зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с «Газетой.Ru» заявил , что повышение стоимости ипотеки для семей с одним ребенком станет ударом по демографии. Речь идет о планах сделать программу дифференцированной: для тех семей, где ребенок один – начнут выдавать жилищный кредит под 10-12%, где детей двое – под 6%, а где трое – под 4%. Однако, по мнению депутата, это плохо отразится на рождаемости.

