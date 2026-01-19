В Дагестане сообщили о задержании главы одного из районов

Утром 19 января сотрудники правоохранительных органов задержали главу Буйнакского района Дагестана Уллубия Ханмурзаева, сообщает Telegram-канал «Спросите у Расула», посвященный политической и социальной жизни региона.

На момент публикации официальной информации от местных властей не поступало.

В декабре экс-главу Новолакского района Дагестана, начальника управления правительства республики по вопросам переселения жителей Новолакского района на новое место жительства Магомеда-Гаджи Айдиева арестовали до 2 февраля по уголовному делу о незаконной раздаче земель.

По версии следствия, Айдиев предоставил земельные участки площадью 5,17 гектара на безвозмездной основе 37 людям, которые не были признаны нуждающимися и не имели на получение земельных участков никаких законных оснований. При этом нуждающиеся в участках были лишены возможности получить землю.

Ранее в Ивановской области задержали экс-зампреда правительства по подозрению в превышении полномочий.