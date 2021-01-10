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5 лет без Дэвида Боуи

Дэвид Боуи стал кумиром миллионов уже к началу 70-х — через несколько лет после того, как урожденный Джонс взял себе в качестве творческого псевдонима марку армейского ножа. К тому времени под новым именем он уже выпустил несколько пластинок — в том числе «Space Oddity» (1969) и «The Man Who Sold the World» (1970), примерил на себя образ инопланетянина, случайно оказавшегося на Земле. За последующие годы он снимался в кино (первой ролью был пришелец в фильме «Человек, который упал на Землю» , а вся его фильмография включает более 30 картин), продюсировал другие музыкальные группы (в начале 70-х Боуи сотрудничал с Лу Ридом, а также с Игги Попом и его группой The Stooges), выпустил свои альбомы тиражом в 136 миллионов, десять раз номинировался на «Грэмми» (и однажды получил эту награду, а потом, в 2006-м, заработал и почетный приз этой премии). В 2013-м Боуи снова вернулся — после почти десятилетнего перерыва он выпустил свой 27-й альбом «The Next Day»; а через три года в свой день рождения подарил своим поклонникам еще одну пластинку. Дэвид Боуи скончался 10 января 2016-го — всего через два дня после выхода «Blackstar», ставшего его лебединой песней.

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Дэвид Боуи во время выступления, 1972 год Дэвид Боуи во время выступления, 1972 год
Дэвид Боуи и Кэнди Кларк в сцене из фильма 1976 года &laquo;Человек, который упал на Землю&raquo; Дэвид Боуи и Кэнди Кларк в сцене из фильма 1976 года &laquo;Человек, который упал на Землю&raquo;
Дэвид Боуи выступает в Торонто, 1978 год Дэвид Боуи выступает в Торонто, 1978 год
Дэвид Боуи на концерте 14 мая 1978 года во Франкфурте-на-Майне Дэвид Боуи на концерте 14 мая 1978 года во Франкфурте-на-Майне
Дэвид Боуи во время выступления в Мендиге, 1987 год Дэвид Боуи во время выступления в Мендиге, 1987 год
Концерт Дэвида Боуи в Лондоне, 1990 год Концерт Дэвида Боуи в Лондоне, 1990 год
Дэвид Боуи с возлюбленной, супермоделью Иман на презентации фильма &laquo;Душа мира&raquo;, 1991 год Дэвид Боуи с возлюбленной, супермоделью Иман на презентации фильма &laquo;Душа мира&raquo;, 1991 год
Пол Маккартни и Дэвид Боуи во время прямой трансляции на стадионе &laquo;Уэмбли&raquo;, 1985 год Пол Маккартни и Дэвид Боуи во время прямой трансляции на стадионе &laquo;Уэмбли&raquo;, 1985 год
Дэвид Боуи, 1973 год Дэвид Боуи, 1973 год
Дэвид Боуи и Дженнифер Коннелли в фильме &laquo;Лабиринт&raquo; (1986) Дэвид Боуи и Дженнифер Коннелли в фильме &laquo;Лабиринт&raquo; (1986)
Дэвид Боуи, 1973 год Дэвид Боуи, 1973 год
Дэвид Боуи с шотландской певицей Энни Леннокс на концерте-трибьюте в честь Фредди Меркьюри, 1992 год Дэвид Боуи с шотландской певицей Энни Леннокс на концерте-трибьюте в честь Фредди Меркьюри, 1992 год
Игги Поп и Дэвид Боуи во время тура с альбомом &laquo;The Idiot&raquo;, 1977 год Игги Поп и Дэвид Боуи во время тура с альбомом &laquo;The Idiot&raquo;, 1977 год
Иман и Дэвид Боуи, 2002 год Иман и Дэвид Боуи, 2002 год
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Дэвид Боуи во время выступления, 1972 год
Дэвид Боуи и Кэнди Кларк в сцене из фильма 1976 года «Человек, который упал на Землю»
Дэвид Боуи выступает в Торонто, 1978 год
Дэвид Боуи на концерте 14 мая 1978 года во Франкфурте-на-Майне
Дэвид Боуи во время выступления в Мендиге, 1987 год
Концерт Дэвида Боуи в Лондоне, 1990 год
Дэвид Боуи с возлюбленной, супермоделью Иман на презентации фильма «Душа мира», 1991 год
Пол Маккартни и Дэвид Боуи во время прямой трансляции на стадионе «Уэмбли», 1985 год
Дэвид Боуи, 1973 год
Дэвид Боуи и Дженнифер Коннелли в фильме «Лабиринт» (1986)
Дэвид Боуи, 1973 год
Дэвид Боуи с шотландской певицей Энни Леннокс на концерте-трибьюте в честь Фредди Меркьюри, 1992 год
Игги Поп и Дэвид Боуи во время тура с альбомом «The Idiot», 1977 год
Иман и Дэвид Боуи, 2002 год
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