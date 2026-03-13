В Тюменской области отчим выпил и надругался над юным пасынком

Жителя Тюменской области арестовали за сексуальное насилие над пасынком

В Тюменской области арестовали мужчину, обвиняемого в изнасиловании пасынка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) возбудили против жителя Нижнетавдинского района.

По предварительным данным, он совершил иные действия сексуального характера в отношении своего пасынка. В тот момент мужчина был пьян.

«Мать услышала, что старший сын плачет, ворвалась в его комнату, и пресекла действия обвиняемого, вызвала полицию, а мужчина, испугавшись ответственности, скрылся с места преступления и покинул дом. Позже он был задержан сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.

Насильник уже имеет судимости и пробудет под стражей до 9 мая 2026 года включительно.

Ранее тренера по хоккею приговорили к 300 годам тюрьмы за насилие над юными воспитанниками.