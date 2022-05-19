Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Бундестаг лишил Шредера части привилегий 18:10
В США предложили запретить термин «ожирение», потому что он... 18:10
Звезда «Глухаря» Мария Болтнева показала своих детей-тройняшек на выпускном... 18:09
Аллерголог Нуртазина рассказала, под какие заболевания маскируется аллергия 18:08
Комитет Госдумы по информполитике поддержал проект о зеркальном ответе... 18:05
Макрон допустил расширение украинского конфликта на соседние страны 18:02
Губерниев оскорбил тренера «Локомотива» Воронкова за нежелание извиниться... 18:00
Лолита Милявская получит полмиллиона за роль в театре «Модерн» 17:58
Германия выделит €1 млрд евро для бюджетной поддержки Украины 17:58
Россиянина, который сжег бездомного ради инсценировки своей смерти, отправили... 17:56
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Фото

Всегда готов! Пионерии — 100 лет

Датой основания советского аналога скаутского движения считается 19 мая 1922 года, когда конференция комсомола приняла резолюцию «Детское движение». Слово «пионер», яркий галстук, лозунг «Всегда готов!» и игровые формы воспитания взяли у бойскаутов. К заимствованным внешним признакам добавили внутренний — идеологию. Законы пионеров с годами менялись, но основная идея оставалась одна — верность коммунизму.

Поколения советских школьников маршировали по Красной площади, ездили в пионерлагеря, собирали макулатуру, носили значки и заучивали труды марксистов.

И знали наверняка, что юный пионер — активный борец за мир, верен рабочему классу, партии и заветам Ильича, чтит память павших борцов и готовится стать защитником Родины, а также не курит, не пьет и всегда помнит, что зубы — друзья желудка.

Как менялись пионеры и пионерство — в фотогалерее «Газеты.Ru» в 100-ю годовщину создания организации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 85-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 85-й день
Вторичные санкции и потолок цен. Как США собираются лишить Россию нефтяных доходов
NYT: США прорабатывают варианты лишения России доходов от экспорта нефти
Российский бизнес McDonald's мог купить родственник Назарбаева. А купил сибирский нефтяник
Рестораны McDonald's в России после сделки с Говором будут работать под другим названием
Губернатор Гладков: в белгородском селе Солохи после обстрела повреждено 19 домов
Премьер Италии призвал посадить Москву за стол переговоров
Джордж Буш подтвердил российским пранкерам работу биолабораторий США на Украине
Шри-Ланка рассчитывает на помощь России при выходе из энергетического кризиса
Новости и материалы
Браузер Tor снова попадет на скамью подсудимых
Бундестаг лишил Шредера части привилегий
В США предложили запретить термин «ожирение», потому что он «расистский»
Звезда «Глухаря» Мария Болтнева показала своих детей-тройняшек на выпускном в школе
Аллерголог Нуртазина рассказала, под какие заболевания маскируется аллергия
Комитет Госдумы по информполитике поддержал проект о зеркальном ответе на дискриминацию СМИ
Макрон допустил расширение украинского конфликта на соседние страны
Губерниев оскорбил тренера «Локомотива» Воронкова за нежелание извиниться перед Монтальво
Лолита Милявская получит полмиллиона за роль в театре «Модерн»
Германия выделит €1 млрд евро для бюджетной поддержки Украины
Россиянина, который сжег бездомного ради инсценировки своей смерти, отправили в тюрьму
ФАС одобрила покупку «Лукойлом» «дочки» Shell в России
Воронков отказался извиняться за расистские оскорбления перед к волейболисткой Монтальво
В Воронеже покажут 3D-короткометражку к 350-летию со дня рождения Петра I
В Кремле рассказали, будет ли обсуждаться украинский кризис на заседании Совбеза РФ
Китайских смартфонов станет меньше
Кейт Миддлтон появилась в платье-пальто на садовой вечеринке в Букингемском дворце
Генсек НАТО выразил уверенность в быстром решении вопроса вступления Швеции и Финляндии
Все новости
«Ради чего?» «Википедия» ответила на требование РКН о «приземлении» в России
Роскомнадзор обязал владельца «Википедии» открыть представительство в России
«Аккую» с Москвой и экспорт с Киевом. Эрдоган считает невыгодной новую мировую войну
Эрдоган объявил, что Турция не откажется от российского газа и проекта АЭС
Фото модных москвичей и разборы дизайнеров: какие каналы о моде читать в Telegram
Топ-7 Telegram-каналов, которые научат одеваться
«Приходили в слезах, потому что врач сказал выкинуть кота». Можно ли навсегда избавиться от аллергии
Аллерголог Нуртазина рассказала, под что маскируется аллергия и как от нее лечиться
Сын героя СССР и серийный маньяк. Слесарь, который два месяца насиловал и убивал грудничков
Как опрокинутая кастрюля сделала из нелюдимого мальчика «охотника на младенцев»
«Когда я буду бабушкой, у меня будет дача в России»: как Наталия Орейро становилась русской
Наталии Орейро исполнилось 45 лет
«Азовсталь» планируют снести. Каким был завод последние 90 лет
«В Рамштайне был импульс, но он остыл»: США отказываются поставить РСЗО Киеву
Politico: администрация Байдена не готова поставлять реактивную артиллерию Киеву
«Можно загнать инфекцию в уши»: как научить ребенка правильно сморкаться
ЛОР Маневич объяснил, почему ребенку вредно сильно сморкаться сразу двумя ноздрями
Лиепа в 46, а Заворотнюк — в 47: звезды, которые решились на ребенка после 45 лет
Шесть российских знаменитостей, которые отважились на ребенка в 45 лет и старше
В России «клонируют» британские экскаваторы JCB
Отечественная компания перелицует экскаваторы JCB для России
«Есть такие дети, которые в 12 лет весят уже 120 кг». Чем опасно детское ожирение
Диетолог объяснила, почему ожирение у ребенка может закладываться еще во время беременности матери
Минфин США заявил, что замороженные активы российского ЦБ нельзя отдать Украине
Глава Минфина США признала, что конфисковать российские активы незаконно
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть