«Азовсталь» планируют снести. Каким был завод последние 90 лет
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе будет снесен, а на его месте может появиться парковая зона или технопарк. Пушилин также привел оценки по разрушениям в самом городе — сносу подлежат 60% домов.
Металлургический комбинат «Азовсталь» начал работать в начале 1930-х, в ходе ВОВ был оккупирован, в ходе отхода солдат вермахта — подорван. После войны его удалось восстановить, это было одно из крупнейших предприятий отрасли в Украинской ССР, а позже и в независимой Украине.
На момент 2016 года в десятках цехов «Азовстали» работали до 10 тыс. сотрудников, общая площадь предприятия составляла до 11 кв. км.
В ходе российской спецоперации на Украине на заводе в течение почти трех месяцев шли напряженные бои. Как выглядела и как выглядит «Азовсталь» сейчас — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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